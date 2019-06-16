響應616撐香港！林飛帆邀請各界今參與立院集會

2019-06-16 10:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕在台香港人與台灣民間團體今天將聯合舉行「616撐香港，反送中」活動，響應香港民陣發起的616行動。太陽花學運領袖林飛帆今天在記者會中邀請大家出席參加，因為香港特首林鄭月娥宣布暫緩修例，但並沒有承諾撤回，對港警的暴力作為更沒有向人民道歉，邀請台灣社會一同「撐香港！護台灣！」。

在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組、 台灣公民陣線、與台灣青年民主協會 TYAD今天下午2點將在立法院濟南路外舉行「616 撐香港，反送中」活動。林飛帆、關注組發起人何泳彤、台大學生會長吳奕柔與台灣公民陣線執委賴中強等人今天上午召開記者會，邀請大家參與這場集會，並一同喊口號「撐香港！護台灣！」。

林飛帆說，即便林鄭月娥表示暫緩修例，但是並沒有承諾撤回這部法案，也就是說未來香港立法會隨時可能提出修法，進一步通過「送中條例」。林飛帆也再次譴責港府，對港警的暴力作為沒有向人民道歉，也沒有平反「暴動說」，強力譴責香港警方暴力執法，也希望林鄭月娥負起全責。

林飛帆也指出，昨天海峽論壇開幕，很訝異在香港局勢如此險峻、對一國兩制體系嚴正抗議之際，還有這麼多台灣政商界人士參加海峽論壇。林飛帆鄭重呼籲台灣各政治人物，應該對「送中條例」清楚表態。

何泳彤重申在台港生對港府的三個訴求：一是譴責港府暴力鎮壓和平抗爭，呼籲警方追究責任；二是要求港府承認612和平示威並非「暴動」，應釋放被拘捕的抗爭者，並停止司法追訴；第三要求港府「撤回」逃犯條例，而不只是暫緩。

關注組強調，對於特首強調警方執法天經地義言論感到極度憤怒，強烈譴責特首林鄭月娥推卸責任，縱容警方暴行，對新聞自由的藐視以及對傳媒的不尊重。而關注組訴求依然不變，因「撤回」條例修訂恐怕只是語言偽術，要求政府「撤回」條例修訂，今天下午2點將在台灣立法院濟南路舉辦「撐香港，反送中」活動，呼籲在台港人以及台灣市民一同出席，聲援香港。

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