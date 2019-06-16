民陣岑子杰︰請台灣人好好看清楚現在的香港

2019-06-16 10:59

一把刀插在港人心臟 不撤回就是不拔刀

〔記者簡惠茹／香港報導〕香港民間人權陣線上週發起反送中大遊行，抗議香港政府修訂《逃犯條例》，儘管香港特首林鄭月娥昨天宣布暫緩，但是民陣召集人岑子杰說，《逃犯條例》就像一把刀插在港人心臟，不撤回就是根本沒有拔刀的意思。岑子杰也感謝台灣人一起聲援，他說，請台灣人好好看清楚現在的香港，希望台灣的民主、自由、尊重人權的風氣一直持續，不要退縮，台灣也要加油！

香港民間人權陣線發起反送中大遊行，9日當天有超過百萬人上街頭抗議，和平示威竟遭警察開槍，民陣強調，今天下午2點半遊行如期舉行，要求撤回條例、譴責警察暴力，並要求林鄭月娥下台負責。

港人不會接受林鄭月娥說的內容

岑子杰表示，港人不會接受林鄭月娥說的內容，林鄭講的話只有5個重點，第一是不會撤回《逃犯條例》，第二她不會下台，第三個是不會改變把示威者行動視為暴動，第四感謝建制派的支持，第五則是感謝中共的支持，這些內容，完全沒有回應港人訴求，甚至讚揚警方鎮壓的做法，我們不會接受，港人是訴求撤回《逃犯條例》。

《逃犯條例》像一把刀插在港人心臟

岑子杰說，《逃犯條例》就像一把刀，現在已經插在香港人的心臟，現在林鄭月娥只是說，「我不會再往前插進去」，但是可能過幾個月，她又會把這把刀往前推，因為沒有撤回，就是根本沒有拔刀的意思。

岑子杰指出，我們很清楚，香港回歸22年來，中共一直對香港沒有停手，我們感受的壓力一直都在，我們的一國兩制，現在幾乎沒有了，只有一國一制，現在香港還僅存一點點法治跟內地不同，我們的議會還僅存一點點民主跟內地不同，我們要拚盡全力，努力守住。

由於香港立法會中，支持修條例的建制派占多數，如果要強行過關，反對條例的民主派也恐怕招架不住，因此岑子杰強調，需要更強大的群眾力量，社會運動就是群眾運動，群眾就是生活在社區中，雖然上次遊行有103萬人，但是他們還要再回到社區進行組織。

很多建制派區議員在社區裡面抹黑

對於香港政府的拖延戰術，群眾的動能如何維持？岑子杰說，這次運動推進過程真的很快很快，9日的遊行有百萬人上街，今天還會有一個大遊行，速度很快，所以很多事情沒有在社區得到深化，而建制派掌握香港社區，有很多建制派區議員在社區裡面抹黑，說我們那天示威是暴動，警察是和平執法，所以我們要重新回到社區，重新組織社區的人，讓大家知道當天發生什麼事情，一旦政府再壓迫下來，我們也才可以有更大的力量去抵抗。

回想起9日到12日的情形，岑子杰表示，真的非常心痛，特首說示威者有致命武器，但是警察的橡膠子彈、布袋彈是致命的，好像我們的武器比警察武器還高級，林鄭說的就只是一個謊言。

警察無警告情況下 向和平合法示威者開槍

岑子杰指出，警察沒有警告的情況下，向和平合法的示威者開槍，警察見人就打，見人就放催淚彈，射出10幾發、20幾發催淚彈，大家到處逃竄，湧進旁邊商場一個微微打開的玻璃門，遊行是合法申請的，沒有預警的情況下就放出催淚彈，如果合法申請的示威被稱為暴動，難道行人走在路上就是暴動嗎？ 現在被捕的確切人數還不知道，但是我們的法律團隊，已經協助幾十個個案。

一國大於兩制 兩制已一點一滴越來越少

中國當局不斷對外宣稱香港一國兩制是成功的，岑子杰對此表示，一國兩制是否成功，要看你從什麼角度來談，從中共角度當然成功，他們把內地資本滲透到香港把握了立法會，政府變成親中的人，這對他們來說是成功的，一國是大於兩制，兩制已經一點一滴越來越少；而對香港人來說的成功是兩制落實，現在香港自由越來越少，法治面對的危機越來越大，權利不斷受到傷害。

至於台灣要如何看待中共的一國兩制台灣方案，岑子杰說，中共一定只會顧一國不會顧兩制，台灣人要好好看清楚香港發生什麼事情，中國連自己地方的人也不會容許他們有民主，你覺得當台灣接受了一國兩制，中國會容許台灣民主選出自己的領導者嗎？

羨慕台灣可以有比香港好的民主制度

岑子杰說，他看到台灣對運動的響應，想跟台灣人說，每一個地方的民主自由得來不易，但是失去非常容易，對香港來講，我們很羨慕台灣，可以有比香港好的民主制度，我們爭取了22年以上還是爭取不到，「我希望這種民主、自由、尊重人權的風氣，可以在台灣一直持續，不要退縮，台灣也要加油！」

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