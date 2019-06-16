登岸參加海峽論壇 曾永權怨國共論壇被惡意阻撓

2019-06-16 09:49

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副主席兼秘書長曾永權代表國民黨參加海峽論壇，會見中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋，曾永權表示，九二共識隨者選舉白熱化必然再度成為選戰焦點，國共兩黨都需要積極面對殘酷考驗，也特別提及國共論壇被惡意阻撓，期盼兩黨未來能夠透過深化交流與持續對話。

第11屆海峽論壇今上午舉行大會開幕式，曾永權於會前率參訪團成員會見汪洋。曾永權表示，很榮幸能夠在暌違8年之後，銜國民黨主席吳敦義之命，再次代表國民黨出席第11屆的海峽論壇。

曾永權表示，雖然當前兩岸交流情勢有些停滯，兩岸之間縱然跌宕起伏，但卻總能撥雲見日。其中關鍵就在於海峽兩岸都能珍惜與堅持，雙方在1992年達成的「九二共識」在2008年到2016年國民黨執政的8年，因為「九二共識」才能讓兩岸和平與穩定發展成為兩岸關係的主軸，也因此能在各個領域都獲得了豐碩的成果。

曾永權分析，近期兩岸關係的重要轉折就在於國民黨2016年的選舉挫折。挫敗雖然造成國民黨內外更多的壓力，兩岸交流也遭逢重大阻礙，但國民黨堅持九二共識、反對台獨的立場始終不變；吳敦義也多次強調必須堅持國民黨崇信尚義的精神，主張「求同存異、兩岸和平、講信修睦、民生為先」的原則，並以「為人民謀福祉」作為最終依歸。

曾永權說，所幸在國民黨努力的堅持，終於在去年獲得人民的認同，去年九合一選舉中，在全數22縣市中，一舉贏得15席縣市長與多數的選票。這項選舉結果，凸顯民意對於撥亂反正與改善兩岸關係的期待，國民黨必定會在吳敦義的領導之下，再接再厲重返執政。

曾永權指出，就當前情勢而言，一方面全球對立衝突升高，兩岸關係似乎暫時難以和緩；另一方面，隨著選舉逐漸白熱化，九二共識必然再度成為選戰焦點，要面臨各種考驗。因此，在未來的半年裡，對於國共兩黨而言，都有需要積極面對的嚴酷挑戰。

對於如何迎難而上、克服挑戰，持續堅持兩岸之間的穩定交流，曾永權對汪洋提出提出三點期待。 第一點是「持續推動兩岸交流對話」，因應國共論壇被惡意阻撓，期盼兩黨未來能夠透過深化交流與持續對話，共同尋求兩岸和平的新願景，維護台海穩定，以增進兩岸人民的福祉。

第二點是「加強對台商權益的保障」，台商是兩岸之間互利共榮的樞紐角色，但目前因為權益受損而求告，未能及時獲得解決，期盼大陸方面能夠廣設公、檢、法系統之「涉台專門平台」，協助處理台商的相關案件。

第三點是「擴大兩岸在國際良性活動的參與」。在認同九二共識的基礎上，擴大兩岸於世界衛生、氣象、民航、體育等組織的互動，開拓兩岸人民的視野與關懷。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法