綠黨民調韓國瑜高雄支持度輸蔡賴柯 這些縣市仍很挺他…

2019-06-16 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選民調結果日前出爐，總統蔡英文、前行政院長賴清德支持度均勝過高雄市長韓國瑜。綠黨最新民調則顯示，％在高雄市的支持度與蔡、賴對比下都墊底，六都在桃園市相對獲得較高支持度，在東台灣也獲得近4成支持度。

據《三立新聞網》報導，綠黨民調指出，「蔡英文、韓國瑜、柯文哲」在高雄市的支持度分別是41.1％、22.2％、23％；「賴清德、韓國瑜、柯文哲」此一組合的支持度則分別為為27.3％、22.1％、32.2％，韓國瑜與蔡、賴對比雙雙墊底。

報導指出六都中，韓國瑜在桃園市支持度較高，與蔡英文對比為31.1％比29.6％；與賴清德對比則是20.9％比27.5％。不過，韓國瑜在基隆市、新竹縣與金門縣都獲得超過3成的支持率，甚至在花蓮縣與台東縣支持率更近突破4成，這些縣市算仍很挺韓國瑜。

對此，桃園市議員王浩宇在臉書爆料，「因為擔心無法連任，在發現自己在桃園市支持度六都最高後，某市長已在考慮下一屆來桃園選。」雖然沒指名道姓，但網友一看就知道在指韓國瑜，留言驚呼「別鬧......桃園不是資源回收中心..」、「我們資源回收已經很多了，不要在送垃圾來了，拜託拜託」、「不會是死禿魚吧= =...」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法