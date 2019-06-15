台灣實施一國兩制？ 韓國瑜：除非OVER MY DEAD BODY

台灣實施一國兩制？韓國瑜：除非OVER MY DEADBADY（記者詹士弘攝）

2019-06-15 19:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕「一國兩制」問題，高雄市長韓國瑜今天有明確的說法！他在雲林造勢場表示，如果他有機會當上中華民國總統，保證一國兩制絕對不會在台灣這塊土地實現，「除非、除非、除非、Over my dead body。」

一反日前針對香港「反送中」遊行，韓國瑜第一時間受訪時說不知道、不曉得，他今天在雲林主動說明表示，反送中遊行，700萬香港人民，有103萬人走上街頭，代表香港政府不接地氣，今天香港政府凍結停止審查反送中條款，從這個問題他可以了解到，這麼多人站出來，是因為香港政府沒有接地氣，跟香港人民親近，一個政府沒有辦法苦民所苦、傾聽人民的聲音，多麼可怕，所以香港政府懸崖勒馬。

有人在網路上質疑「今日香港．明日台灣」，韓國瑜表示，這完全不可能，中華民國有自己的國號、有憲法、有國格、有人民、有土地、有關稅，現在治權在台澎金馬，為什麼一定要捍衛中華民國，有人說韓國瑜要接受一國兩制，完全胡說八道，「我什麼時候說過接受一國兩制」，台灣人民怎麼可能接受，沒有國哪有家。

韓國輸強調，如果他有機會當上中華民國總統，保證一國兩制不會在台灣這個土地實現，台灣絕對不能實施一國兩制，台灣人民沒辦法接受，「除非、除非、除非、Over my dead body」。

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