全台大專院校聲援香港反送中 已逾25校發聲

2019-06-15 15:23

［記者洪美秀／新竹報導］由台灣各大專院校學生發起的「全台大專院校聲援香港反送中」行動，已有超過25所大專院校發聲，這些學校已把聲援行動上傳網路，今天也發佈第一階段的合輯，短短3天就已集結各大專院校的聲援行動影片，希望能集結80所大專院校，表達台灣大學生關心並聲援香港「反送中」活動，及對民主自由的堅持。

這個影片已集結中山大學、台北大學、中原大學、長庚大學、宜蘭大學、高雄師範大學、雲林科技大學、南華大學、台灣海洋大學、中正大學、東海大學、輔仁大學、勤益科技大學、台灣科技大學、長庚科技大學嘉義分部、台灣大學、高雄大學、彰化師範大學、長榮大學、逢甲大學、台北醫學大學、清華大學、陽明大學等學校的聲援影片，展現台灣大學生對國際普世價值的重視及對香港「反送中」議題的關心。

台灣的大學生也要跟香港人民表達，在面對集權國家，每一位站出來對抗的人，都令人敬佩。尤其拍攝過程中，無論是哪個國家的聲援者，每個人的心中都是激動的，也為香港現在所遭遇的一切感到遺憾、憤怒與難過，有些人留下了眼淚，有些人著急著告訴身邊的朋友香港發生的事。

台灣大專院校學生也想表達「我們支持香港反送中行動，並向外界表達港台共同堅持的「自由民主、司法獨立」價值。

同時也要向台灣人民表達，藉由歷史可以知道台灣的民主得來不易，透過此次行動，讓更多的人從 「香港反送中」 了解民主自由的可貴，民主非常可能一夜消失，未來的每一步路，都必須謹慎的選擇，一同守護。

這次大專院校聲援活動沒有任何政黨與利益團體的支持，完全是由學生自主發起，這群學生沒被洗腦也清楚自己正在做的事，這群學生十分清楚沒有了自由民主，將失去人生所有的色彩，夠期許能繼續生活在「自由民主、司法獨立」的國家。

全台大專院校也會有第二階段的行動，將持續邀請各大專院校參與活動，目標是讓全台大專院校能有超過80所學校響應聲援活動，為香港加油，並向世界強烈表達台灣大學生對「自由民主、司法獨立」價值的堅持。

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