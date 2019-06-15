為何香港反送中？導演陳文彬：「香港發大財」過去了！

2019-06-15 13:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為何對政治冷漠的香港人，出動百萬人上街頭「反送中」？紀錄片導演陳文彬表示，因為「香港發大財」的口號跟機會已經過去了，對現代年輕一代來說，別說要發財，這時再不挺身發難，以後連逃難的機會都沒有！

陳文彬說，目前港府正在修的逃犯條例，讓人擔心任何人如果到香港轉機的話，都有被引渡到中國審判的可能，其實，還不必等到逃犯條例，他就已經被香港列為黑名單了！

「莫名其妙就被黑了！」陳文彬說，他在2016年被邀請到香港，卻遲遲無法通過，最後才知道原因是他的台胞證「不見了」，其實就是「被沒收了」，所以就算他到香港轉機，也無法入境，他後來回想，有可能是因為他的臉書長期以來都針對中國議題來貼文，踩到中國的紅線，就直接把他列為「黑名單」。

陳文彬說，這次「反送中」站出來的香港年輕世代，沒有趕上香港最繁華的時代，從懂事以來，香港就在中國「一國兩制」之下，但對年輕一代來說，這已經不是「打拚就會贏」的年代，也就是說「香港發大財」的口號跟機會已經過去了，對年輕人來說別說發財，這次再不發難，以後連逃難的機會都沒有。

陳文彬說，因此，當香港年輕世代聽到林鄭特首說的「她愛香港，絕對不會賣掉香港」，內心不會感動，而是刺耳，因為特首的家人、資產幾乎全都在英國，但是香港的年輕人的未來，則是離不開香港的。

陳文彬強調，香港「反送中」可以給台灣很好的殷鑑，如果再相信「發大財」或是「政治歸政治」的鬼話，很快的，今日香港就很有可能是明日台灣了。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法