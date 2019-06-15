不滿有人扯綠營初選作弊 她列出這些事怒嗆：請閉嘴！

2019-06-15 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選結果13日出爐，總統蔡英文大幅領先各黨擬參選人，也將代表民進黨參選2020總統大選。對此，財經媒體人蔡玉真說，有人質疑民進黨初選民調作弊，她列出幾件事怒嗆：「請閉嘴！」

民進黨總統初選由蔡總統以8.2個百分點的差距大贏前行政院長賴清德。學者專家普遍認為，香港「反送中」行動確有「助攻」效益，但初選是讓參選人公平競爭的機制，並不一定反應選舉結果。

「再說『民調作假』的人，請閉嘴！誰知道，6/10-14民進黨民調之前，香港要『反送中』？」蔡玉真在臉書上說，大家都知道，香港反送中事件大大提升辣台妹的聲勢，高雄市長韓國瑜人在花蓮造勢第一時間說的「不知道」，讓他民調跌是應該的！台北市長柯文哲被國台辦發言人安峰山的支持「兩岸一家親」和「五個互相」打了一槍不知如何回擊，也是真的！

蔡玉真不滿地說，難道蔡英文能影響「反送中」抗議？蔡英文能影響安峰山發言？她也提到，「2016年1月15日總統大選前一天，要發生黃安舉報周子瑜台獨，讓投票前一天半夜，周子瑜逐字念下她的道歉文，引發國民黨大敗！」難道蔡英文能影響TWICE發道歉的時間？

蔡玉真強調，明明是「反送中」讓大家清楚誰能真正保護台灣安全！偏偏就是有人不服輸，打死不相信初選民調！

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