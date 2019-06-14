支持蔡賴配 姚嘉文：蔡總統要與獨派溝通

2019-06-14 13:02

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選，尋求連任的蔡英文總統擊敗前行政院長賴清德，將代表民進黨出征2020總統大選，對於蔡英文是否與賴清德搭檔參選正副總統，獨派大老、總統府資政姚嘉文今天受訪表示，他現在支持蔡賴配，「我們以前就這樣主張」，當初他也連署兩人搭檔參選，不過，他強調，蔡總統要與挺賴的獨派人士好好溝通，並安撫賴的支持者。

對於前總統陳水扁昨晚發文質疑民進黨初選民調結果，表示「阿扁打死也不相信」，直指是抽樣題庫提供給中央黨部的母體出問題。對此，姚嘉文則批評陳水扁說：「不管他，他講那是什麼話！」民進黨這麼仔細辦的初選活動，隨便一句話就予以否定。

姚嘉文說，阿扁自己也擔任過民進黨主席，這樣講，非常不適當，沒有證據，這對於阿扁的高度會有影響。

姚嘉文今天上午舉行「姚嘉文追夢記」新書發表會，姚嘉文在受訪時，做了以上表示。

至於有不少獨派人士在這次民進黨總統初選支持賴清德，姚嘉文一開始不以為然地說，大家都是獨派，哪一個人不是獨派？蔡英文與賴清德也都是獨派，不要開口閉口說獨派主張什麼。

媒體追問蔡總統是否要與挺賴的獨派溝通？姚嘉文說：「沒有錯」，是要與獨派好好溝通，至於陳水扁，我們也會與他好好協調。

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