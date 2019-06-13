蔡英文勝出》歷經3個月終出爐！民進黨總統初選事件看這裡

2019-06-13 12:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選歷經3個月，初選結果今天出爐。回顧民進黨總統初選，最先於3月6日中常會通過總統提名初選選務日程，原訂一個月後的4月17日就能完成提名程序，但因行政院前院長賴清德意外登記參選，蔡賴競爭僵持不下，黨內初選相關期程幾度延長，直至5月29日中執會才定案。

民進黨總統初選結果6月13日出爐後，6月19日中執會公告民進黨2020總統提名人名單，正式完成提名程序。

民進黨總統初選事件簿：

時間／內容

3月6日中常會／通過第15任總統提名初選選務工作日程，成立2020大選提名策略小組。3月18日至3月22日登記，4月2日協調期截止，4月4日至4月9日政見會，4月10日至4月12日民調，4月17日公告提名名單。

3月13日中執會／通過總統提名初選作業選務相關事項

3月27日中執會／因應蔡總統出訪，通過總統初選日程延長一週，協調期至4月12日止，政見會4月13日至14日，民調4月15日至17日，4月24日公告提名名單

4月10日中執會／通過延長協調期至5月22日，522後初選民調，初選日程擇期再議

5月1日中常會／討論初選日程，通過5月22日召開中執會確認初選日程及民調執行細節等相關事宜

5月22日中執會／賴清德拋新方案，黨主席卓榮泰裁示初選日程及民調執行細節等相關事宜29日中執會再議

5月29日中執會／共識不經表決通過修正民調辦法，總統初選手機、家戶民調各50％，三人對比式民調，納國民黨韓國瑜及台北市長柯文哲，10日至14日執行民調

6月8日電視政見會

6月10日至12日／執行民調，並提前於13日執行完畢

6月13日／初選民調結果出爐，蔡英文以35.27%擊敗賴清德27.48%，獲民進黨2020總統大選提名

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