小英初選民調輾壓柯韓 專家這麼看…

2019-06-14 21:58

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨總統初選結果昨天出爐，總統蔡英文大幅領先各黨擬參選人；學者專家普遍認為，香港「反送中」行動確有「助攻」效益，但初選是讓參選人公平競爭的機制，並不一定反應選舉結果；而台北市長柯文哲是否參選，左右藍綠雙方選情，恐產生棄保效應。大選距今仍有半年，再加上國民黨候選人未定，蔡英文能否維持沖天之勢，還有待觀察。

東吳大學政治系教授兼人文社會學院院長黃秀端認為，「反送中」確實幫了蔡英文很大的忙，至少蔡在對中國這方面，有一定的態度跟穩定度，讓人民覺得可以依賴，反觀韓國瑜，對「反送中」先是說「不清楚、不知道」，後來又改口說被鼓聲打得頭昏，「想當國家元首卻因鼓聲就不知所云，那也滿可怕的」。

對於韓國瑜的支持者多為中高齡，黃秀端說，韓國瑜選後什麼都沒做，也沒提到年輕人，就忙著要選舉；根據中山大學的校內民調，支持韓的僅1.1％，蔡則以36.1％奪冠，韓的支持者一直在同溫層裡，並透過LINE群組集結，加深排他性。

台大政治系教授王業立則說，本次民調5家做出來的數據差異不大，滿具有代表性的；民進黨初選延了3次、納入手機民調，最近蔡英文宣揚政績不遺餘力，時間點又碰上香港「反送中」，這些都對蔡有利，但民調變動快，距離大選還有半年，再加上國民黨候選人尚未出線，未來發展仍須觀察。

王業立說，柯文哲還在評估，他若沒把握衝到第一，參選其實沒太大意義；柯如果真的出來，因為挺柯的多是年輕群族，而年輕族群傳統上支持民進黨的比例也較高，因此柯若參選，分掉民進黨的票應會比國民黨的多。

參與本次民調的趨勢民調公司總經理吳世昌說，民調結果主要反映在雙方的動員率，這3天支持者都知道要在家等電話，因而拉高支持率，「反送中」也有加分；至於韓、柯數據較低，源於接聽者清楚這是綠營民調，內心會希望蔡或賴上，當下做出選擇；初選是讓參選人公平競爭的機制，並不一定反應選舉結果。

吳世昌認為，柯參選反而對蔡有利，柯不選變成藍綠對決，民進黨贏的難度相對較高，年輕人的支持情形則較不穩定；根據過往民調，柯參選對國民黨的影響會大於民進黨，本次民調蔡獲得近40％，已是綠營基本盤以上，未來要看蔡或柯誰站穩第1、2名，此時恐發生棄保效應，影響最終結果。

至於支持蔡、柯的男性較多，挺韓的性別比例相對平均；吳世昌分析，女性的不表態率較高，可能源於對政治不了解，或是沒興趣，但「韓粉」就很穩定，男女都有，無論如何都挺韓，屬「死忠派」。

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