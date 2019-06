難過變高興？Google翻譯香港情勢 疑遭「天朝網軍」惡搞

2019-06-14 19:36

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中事件風波未止息,卻有網友在昨(13)日晚間發現,使用Google翻譯「so sad to see Hong Kong became China(很難過看到香港變成中國)」竟離譜出錯,知名律師呂秋遠也在臉書上證實這項消息,有部落客分析,此事並非Google出錯,而是Google翻譯的RNN神經網路疑遭到「天朝網軍」惡意破壞。

大量網友昨晚發現,使用Google翻譯「so sad to see Hong Kong became China」竟被譯為「很高興看到香港變成中國」,律師呂秋遠也親自嘗試發現確有其事,將擷圖貼在臉書並表示:「我才知道『指鹿為馬』這個成語怎麼寫。昔有秦朝趙高,今有天朝網軍,佩服佩服。」

社群網站「plurk」部落客「偷偷說」對此分析,目前翻譯已恢復正常,但知所以會發生這件事情,如同去年曾發生過用Google圖片搜尋「白癡」,會跑出美國總統川普的照片,主事者加入Google的翻譯社群,然後多次給予這個特定句子的錯誤翻譯結果,最後讓所有人在輸入特定句子時,跑出主事者所想要的結果。

「偷偷說」指出,有別於Google圖片的CNN神經網路,Google翻譯是使用RNN神經網路,「多個節點互相連接和通過這些節點的互相判讀,去導出最終結果,也因此,要對一個結果做出影響,必須對多個節點都做出影響才能有實質效果」,要做到誤導效果,起碼要有幾十萬、幾百萬筆錯誤樣本,能做出此規模攻擊的組織「不用明白的說出來,大家也都知道」。

