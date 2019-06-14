「庶民」存款4559萬！ 他發文酸爆韓國瑜夫妻

2019-06-14 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜主打「庶民」形象來參選總統，但監察院公布公職人員財產申報資料，韓國瑜與妻子李佳芬存款4559萬餘元，引發外界好奇。對此，韓國瑜解釋，其中約2600萬元是「選票補助款」，其餘為李佳芬的財產。對此，有鄉民以此脈絡發文暗諷韓國瑜夫妻，其他鄉民見狀也留言狂酸。

一名鄉民在PTT以「庶民夫妻如何在丈夫長期失業下18年內存款4500萬？」為題發文指出，他跟一對結婚的朋友閒聊聊到理財的話題，「他們說在這18年之中，他們夫妻存款已超過4500萬之譜，他那個老婆我不熟，只知道有版稅收入但應該不多，但她老公也就是強者我朋友失業了十來年，常推廣多喝礦泉水跟吃滷肉飯，偏偏存款暴增了近20倍之多，再追問投資秘法他們夫妻倆卻只是不停地說我們都一樣都是庶民。」

文章雖然沒有指名道姓，但鄉民一看就知道是在暗諷韓國瑜的高額存款不符其主打的「庶民」形象，紛紛留言「靠念力發大財的，你念力不足別羨慕」、「你朋友口頭禪是不是發大財」、「所以韓導才會說，世上苦人多，各位窮人」、「你再講！小心他用屁眼看你」、「先學會偷拖鞋，後面才有大的」。

監察院今發布公職人員財產申報資料，高雄市長韓國瑜和妻子李佳芬共同申報財產，存款4559萬6744元，另包含股票和基金共申報1404萬1203元，債務為1287萬8861元，包含李佳芬在今年2月向玉山銀行申請1200萬元的房屋貸款。

對此，韓國瑜說明，大部分財產是選票補助款約2600萬餘元，其餘則李佳芬的財產，今年另已陸續捐款予多家社會福利機構，截至6月捐款總額約110萬元。

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