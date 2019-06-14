台中男議員新婚之夜跑去做這件事 他說：生活日常...

2019-06-14 17:23

〔記者唐在馨／台中報導〕國民黨台中市新科議員黃健豪13日晚間在臉書貼文宣佈昨天是他的結婚登記日，不過，在本報獨家報導中發現他在新婚之夜竟然不是浪漫行程，而是去參加傅崐萁與台中藍營要角的聚會，選民打趣「新郎這樣做對嗎？」

對此，黃健豪表示：這是生活日常。他昨晚參加的行程不只國民黨團這一場，還跑了不少行程，至於參加黨團的活動，是否代表會力支援22日在台中的挺韓活動？他表示當天一定全力配合，不過他也強調，不論國民黨有意參加總統初選者那一位來找他，他都會協助。

國民黨台中市議會黨團執行長陳政顯今天表示，昨天晚上的餐會真的沒有講到什麼政治議題，不過已確定韓國瑜22日台中造勢場地在老虎城旁邊的空地。

立委沈智慧則說，韓國瑜到台中的這場造勢目前支持者已經喊出破10萬人，不過老虎城旁邊的場地較小，原本她建議換場地，但在諸多考量後仍選擇現址，大家仍會全力配合，讓活動成功。

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