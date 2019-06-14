王金平：解決兩岸問題 重現「台灣錢淹腳目」

2019-06-14 17:06

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平雖已宣布不參加國民黨總統初選，但今天出席中華民國工業協進會員代表大會致詞時批評，蔡政府上台後國際情勢險峻、外貿進展停滯、外交也受大陸阻礙，只要國內與兩岸問題處理好，一定能重現「台灣錢淹腳目」，他若當總統，也會因應美中貿易戰衝擊提出策略。

王金平指出，美中貿易戰已轉型為科技戰、思想戰、國際戰、貨幣戰，美國加入懲罰性關稅，在大陸投資的台商轉而到東南亞或回台灣，卻面臨工業用地不足問題，政府應該要趕快研擬策略，他當總統一定會從採購、製造、市場3面向改變，包含由集中走向分散、從單一化成多元、固定轉為浮動，並教育廠商如何因應多變的情勢。

王金平說，他雖不參加初選，仍勤走基層，為翻轉中華民國政權繼續努力，而且台灣面臨不斷內耗、社會不和諧的困境，朝野應坐下來想辦法解決。

王金平批評，蔡政府執政以來，因為不承認九二共識，外交一直受大陸阻礙，2年多來與5個國家斷交、無法參加國際衛生大會，國際情勢也越來越險峻；雙邊貿易協定部分，馬政府時代與新加坡、紐西蘭簽署「台星經濟夥伴協議」和「台澎金馬個別關稅領域與紐西蘭經濟合作協定」，包括對菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、澳洲、智利都有所進展，但蔡政府上台後一個影子都沒有，讓台灣在世界經濟舞台上無法獲得公平競爭，外資也不來台灣投資。

王金平說，只要國內與兩岸問題能處理好，憑台灣人民的聰明、勤苦耐勞、50年拚經濟的經驗、累積的資本、培育的人才、應用的技術以及開拓的世界市場等，台灣經濟自然會發展，台灣錢淹腳目時代一定會再來到。

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