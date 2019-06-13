蔡英文勝出》王金平：反觀國民黨 內鬥不死不罷休

2019-06-13 18:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統初選由蔡英文總統勝出，已宣布不參加國民黨「奇奇怪怪初選」的前立法院長王金平表示，恭喜並祝福蔡英文，但反觀國民黨「內鬥不死不罷休」，一變再變的初選制度，造成黨內階級對立、分裂危機，而這樣制度出線的候選人又怎麼讓支持者信服？

王金平在臉書「台灣公道伯」發文指出，台灣最珍貴的就是擁有自由與民主，民進黨已透過初選機制選出總統候選人，他恭喜蔡總統繼續競選連任，也祝福她。

話鋒一轉，王金平說，反觀國民黨，一變再變、無所依循的初選制度，讓黨內出現「權貴對庶民」的階級對立，更造成黨內嚴重的分裂危機，「國民黨內鬥，不死不罷休」，這是他最擔憂的事，而這樣初選制度所選出的候選人，要如何選總統？人民的眼睛是雪亮的，這樣的初選制度如何讓原本支持國民黨的人信服？

王金平指出，從他宣布不參加黨內初選後，外界各種傳言不斷，出現「X王配」、「王X配」，脫黨參選的言論更甚囂塵上。但他強調，如何促成政權輪替、贏回中華民國，才是現階段關心的事，將繼續勤走基層、傾聽民意，整合資源，日後成為國家策略的依據，也是國民黨的最大資源。

王金平說，他不是唐三藏，能否帶領眾人到西天取經不得而知，但他擔任立法院長17年來「和諧朝野、化解紛爭」的能力與經驗，相信人民是有目共睹的，選前不分裂，選後不撕裂，才能真正帶領中華民國走向美好的未來。

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