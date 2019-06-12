自認藍營最強 王金平：其他人拿得到淺綠票嗎？

2019-06-12 17:00

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平上週宣布不參加國民黨總統初選，但對下一步話仍沒說死；王金平接受「天下雜誌」專訪時被問到是否自認為藍營勝算最高候選人？一項輕聲細語的王金平大聲回應：「當然是，其他人拿得到淺綠票嗎？中間選票能拿那麼多嗎？很困難的！」

「天下」今天刊出王金平專訪，被問到退出黨內初選的下一步，王金平表示，會繼續勤跑基層、傾聽人民聲音、團結力量，為國民黨贏回2020政權，現在反正不參加初選，未來看情勢變化再來決定。

王金平指出，過去他還想參加初選時就一再表明，他在全國各地都有班底，有實質的支持架構，民調方面，他個人有20%支持度，雖然在藍營支持度只有6%，94%支持其他5個人，但國民黨若提名他，藍營的94%絕大多數還是會支持他，因此他才是最有實力的人，因為淺綠、中間票拿得多，藍的票又會回流。

被問及是否自認是藍營勝算最高的總統候選人？王金平大聲回應：「當然是。怎麼不是呢？其他的候選人能拿到淺綠的票嗎？中間選票能拿那麼多嗎？很困難的。」

此外，談到自己曾大力協助的高雄市長韓國瑜，兩人卻被外界視為關係生變，王金平表示，「施人勿慎念，受施慎勿忘」是他為人處事的模式，所以他不在乎，尊重韓市長個人的選擇。

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