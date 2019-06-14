韓國瑜夫妻財產曝光 人渣文本酸：有4559萬才叫庶民

2019-06-14 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕監察院14日公布第150期的廉政專刊，其中首度列出高雄市長韓國瑜最新的財產申報狀況。根據專刊內容，韓國瑜、李佳芬兩人名下存款一共4559萬6744元，比起2001年時增加了4300萬。對此，人渣文本在臉書表示：「哇，要有4559萬才能叫蔗（庶）民」。

人渣文本提到，14日發布的廉政專刊中顯示，韓國瑜在3月申報的資料中，夫妻名下存款為4559萬6744元，包含股票和基金共申報1404萬1203元，債務為1287萬8861元，包含李佳芬在今年2月向玉山銀行申請1200萬元的房屋貸款。

廉政專刊還顯示，韓在新光銀行的活存帳戶有3056萬6149元。韓國瑜夫婦申報的不動產項目中，包括雲林縣古坑鄉的1土地、1建物，但都在李佳芬的名下。而信託申報部分則有4筆土地、1筆建物，皆位於雲林縣斗六市，以及87萬8861元信貸。

汽車也都登記在李佳芬名下，分別是2014年以80萬元購入的三菱，以及2018年新買的220萬元Lexus。

底下網友也紛紛表示，「4千萬叫庶民，那我4千就是賤民了」、「人家是庶民，我們是蔗民，搾一搾就只剩渣了」、「庶民=富庶之民」、「我不信開學校的只有4000萬」。

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