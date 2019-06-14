震撼！馬祖萬平操演射擊 交叉火網點亮夜空

2019-06-14 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕馬祖防衛指揮部昨（13日）晚展開「防衛武器射擊暨萬平操演射擊」，雖然經過早上傾盆大雨帶來的濕冷環境，但官兵們仍然做好整備，夜間以交叉火網展現我軍火力。

據《青年日報》報導，萬平操演先是模擬敵機入侵，接著以照明彈讓目標現形，攻擊命令發出後，各武器紛紛朝標靶射擊，讓馬祖夜空被嚴密砲火點亮。

在重頭戲之外，馬祖官兵同時還檢修CM21甲車，從駕駛身體狀況、燈具系統到履帶情形，無論是內部機組到外部裝備都經過反覆查驗，以確認一切安全。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法