台美軍相約碰頭？ 帛琉媒體：敦睦艦隊將與美軍帛琉「巧遇」

2019-04-12 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕根據我友邦帛琉的媒體報導，我海軍敦睦遠航訓練支隊將於18日至20日期間到訪帛琉進行友好訪問。報導指出，該訪問正好趕上了美軍與帛琉警方所預定實施軍演的最後階段。

根據《Island Times》報導，由磐石、武昌及田單3艘台灣軍艦所組成的「友誼艦隊」將於18日抵達帛琉馬拉卡勒港（Malacal），當日帛琉副總統以及我駐帛琉大使將會出席歡迎典禮。報導指出，武昌艦在停留期間將會限時開放遊客持身分證明文件登艦參觀。

據報導，本月14至19日將有200名美國軍人，與帛琉警方舉行軍事演習。該報導稱，敦睦艦隊的友好訪問正好趕上了美帛軍演。

報導中還提到，台灣支持帛琉加強海上安全，與美國同為帛琉的盟友之一，台灣總統蔡英文上月到訪時，捐贈了一艘小型巡邏艇，作為簽署台帛海上合作協議的一個部分，另外，帛琉的年輕人能免費至台灣高雄左營海軍學院接受培訓。報導中也提到美國眾議院外交委員會最近通過了《台灣保證法》，以加強華盛頓與台灣關係。

《Island Times》報導全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/