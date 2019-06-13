高雄社會局長葉壽山辭官屏東選立委 韓市長最快明批准

2019-06-13 19:02

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市社會局長葉壽山向韓國瑜遞交辭呈，本週打包回屏東參選立委，任期4個半月，任內創下勤跑超過1千2百多個行程，超過1個月未休假等多項紀錄。

據了解，韓國瑜尚未準辭，最快明天週五可能批准。

葉壽山曾任2屆屏東市長，任內處理屏東負債，降低人力至2百人，卸任前市庫還有盈餘，施政廣受好評，而今年2月1日起受韓國瑜所託執掌社會局，勤跑偏鄉基層長照、社福及公協會，連市府10多年陳情常客，警衛頭疼人物都互加line，很具親和力。

外界認為，國民黨屏北選區可能由葉壽山、議員宋麗華及黃冬輝競逐，葉為頭號「韓家軍」，對戰民進黨現任立委鍾佳濱及無黨籍縣議員蔣月惠，若順利搭配總統選情較被看好。

至於高雄市觀光局長潘恆旭為屏東東港人，原傳出有意參選屏南立委，挑戰現任民進黨對手莊瑞雄，不過，潘在臉書貼文表示，「屏東立委唯一支持葉壽山」，並未參加登記。

葉壽山表示，下週將參加國民黨初選登記，曾跟市長韓國瑜聊過，原認為屏東同黨同志優秀，後來地方鄉親不斷勸進，才決定回故鄉參選。

葉壽山說，社會局階段性任務告一段落，韓市長曾說「莫忘世上苦人多」，走訪街友、弱勢長輩有感，公務員並沒有跟社會「同溫層」，讓民眾感受不到施政效果，相當可惜。

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