《逃犯條例》修訂通過恐衍生香港難民 陸委會：將依個案處理

2019-06-13 19:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於香港「反送中」抗爭遭強力鎮壓，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，《逃犯條例》修訂草案（又被稱送中條例）若通過，不排除將有難民問題，日後若有港人尋求政治庇護，政府會在現有機制下採個案處理。

陸委會今天對香港發出「暫避免前往」旅遊提醒，並建議國人倘近期計畫前往香港，請注意個人安全，勿前往前列相關地點，並隨時留意交通資訊及事態發展，以免影響行程及安全。至於是否進一步對港發布旅遊警示，邱垂正說，陸委會將持續關注情勢發展。

對於香港難民的問題，邱垂正指出，現行的「香港澳門關係條例」第18條已明文保障，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」。港人來台門檻也一向較低，政府正在盤點相關機制，屆時會以個案方式，協處尋求政治庇護的香港民眾。

邱垂正說，「難民法」草案仍在立法院審議，難民處理機制尚待完備，但陸委會關注到可能情勢發展，正在密切與相關機關，透過過去處理難民經驗，整體考量國際、兩岸、港澳情勢，參酌法律規範及「難民法草案」精神，在尊重人權、人道關懷與國際義務與國際視聽下，正在研擬妥適應處方案。

邱垂正表示，若港人提出需求，不管是要定居還是要前往第三地，政府都會做好各方面準備。至於若有受迫害港人向台北經濟文化辦事處求援或尋求庇護，駐館是否會提供協助？他說，會在符合香港法律的前提下，在職權範圍內，盡力提供協助。

邱垂正強調，政府認為送中條例是惡法，極可能侵犯人權，危害國人、港人及其他赴港人士的人身安全。政府不會在送中條例基礎下，與港府進行司法協商；就算《逃犯條例》修訂草案通過，只要無法確保國人安全，政府也不會接受來自香港人犯移交。

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