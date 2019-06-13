反親中媒體遊行時間確定！ 館長：站出來護台灣民主

2019-06-13 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢前天提議舉辦一場「紅色媒體滾出台灣遊行」，館長昨晚說，時間已經確定在6月23日，地點則在台北市凱達格蘭大道，邀請大家一同站出來，維護台灣民主自由。立委黃國昌也說，6月23日的凱道路權已經借到，「623下午，凱道見！」

館長昨晚在臉書上表示，自從他提出舉辦「紅色媒體滾出台灣遊行」，黃國昌12日上午就打電話給他的律師，雙方研議開會，關於反中媒體的凱道遊行，時間確定舉辦在6月23日（週日），「為了維護台灣人民主自由的權利，如果大家想去，就去。」

館長向黃國昌提出幾項條件，館長說，當天活動不得幫任何黨團做宣傳，不幫任何黨團抬轎，藉由這個場合來選立委、選總統，這都不是他要的遊行，他要讓中媒看到台灣人的力量，把中媒趕出台灣。

館長認為，國家通訊傳播委員會（NCC）應該要管控這些中媒，這些媒體每天報導高雄市長韓國瑜的新聞占60%，國際上和香港的新聞都報反方向的，全部的新聞都偏向中國，台灣的政府到底要不要管？立委要不要立法去管控這些「收了中國解放軍的錢，來台灣要用媒體統人民的思想，你政府為何不管，你看我們老人家被洗腦多嚴重。」

黃國昌今天在臉書上表示，昨天上午他已經將6月23日的凱道路權借下來了，昨天深夜館長也在直播宣布了，「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」，大家一起站出來，詳細流程會再向大家報告。

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