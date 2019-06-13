黃智賢批「反送中」年輕人腦殘 港網友氣炸了…

2019-06-13 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府擬強修《逃犯條例》引起民眾大規模抗爭，卻有台灣政論節目主持人發表極端言論，直呼港人「上街抗爭打警察」是一國兩制的成功，甚至批香港反送中年輕人，不知道英國殖民「只有法治沒有自由」更是腦殘。誇張言論引發香港網友不滿。

臉書《我是台灣人》PO出一段政論節目主持人黃智賢在節目中的發言，她說看到9日香港的抗爭，「背著小背包，打警察的樣子」跟2014年的太陽花一模一樣，她質疑年輕人對中國怎會有這麼深的仇恨。還說，「你有上街抗爭打警察的自由耶，這不叫一國兩制的成功，那叫做甚麼呢？」

黃智賢還批評香港年輕人不知道英國殖民下的香港「貧富差距很大、你只有法治沒有自由的地方、你沒有政治權力的地方」，最後撂下重話「你難道不知道嗎？你不知道表示你更是腦殘」。

這番言論引起香港網友不滿，有人留言「我可以告這位主持人嗎？我是香港人，我從小就能體驗到一國兩制的謊話，主持人，你有體驗過嗎？」還有人嗆「這位阿姨，我是個30多歲的香港人，港英時代已經出生，從來沒有像這位阿姨對香港人權和自由的認知。」

有經歷過殖民時代的香港網友表示，「我可以告訴大家，英國殖民時期的貧富懸殊絕對沒有主權移交之後這麼厲害，而且情況在日益惡化之中」、「見到有台灣人咁樣不實地批評我地經歷嘅，實在有氣咽不下，我在70年代出世，殖民統治時比現在，自由得多，統治者文明得多」。

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