北桃園王金平之友會成立 公道伯：不是為了連署

2019-06-12 20:48

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨前立法院長王金平今晚出席「北桃園王金平之友會」成立大會，他受訪時說，這純粹是關心他的民間友人所成立的組織，並沒有連署動作及打算，都是民間自動自發，可能只有一、兩個人在做，如果要連署的話應該是全國一起做，怎麼會是一、兩個人呢？

王金平也再度說，自己是國民黨內最強候選人，因為只有他能夠拿到綠營的票、中間選票，未來如他代表國民黨參選的話，藍營的票都還是會回歸，所以能夠拿到綠營票、中間選票的人，才是最強的人選；至於外傳與前新北市長朱立倫合作打總統選戰一事，王金則回應說：「第一次聽到，沒有啦！」

記者也問到王金平對於「百萬港人發動反送中」的看法，他說，一國兩制在台灣來講是沒有市場也不能為大家所接受，我們台灣自己一定要堅守維持住，我們是一個自由、民主，還有有人權、有法治的一個國度。

對於國民黨紛紛擾擾的初選，王金平說，當時不參加初選，實在是因為一個奇奇怪怪的初選辦法沒有辦法接受，民進黨可以將手機納入民調，國民黨當然也可以考量納入啊，但最後是否納入，那是黨中央自己去考量。

最後王金平強調，「他只是說他會勤走基層，傾聽人民的聲音，之後能夠整合能夠整合的對象，那麼團結所有的力量，為國民黨在2020年贏回政權做出一個重要貢獻。」

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