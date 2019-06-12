反送中》呼籲韓國瑜聲援港生 議員：否則就是默認中國惡行

2019-06-12 13:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄港生今集會靜坐，市長韓國瑜避談快走，民進黨鳳山區議員林智鴻表示，香港反送中情勢愈演愈烈，卻只見冷漠以對的港府，讓人看到中國為鞏固政權的不擇手段，為了現在的香港、未來的台灣，他號召大家一起站出來，支持與聲援香港反送中行動，尤其高雄是台灣的民主聖地，他喊話市長韓國瑜應到場聲援，捍衛自由民主，否則就是默認中國惡行。

香港《逃犯條例》修法全球關注，台灣人權促進會表示，充滿爭議且引起許多抗議的香港《逃犯條例》修法，今將進行二讀，預計6月27日三讀通過，香港民間團體於6月9日發起大規模抗議，高達103萬人參與。

在高雄求學的香港學生與香港的抗爭同步，今早齊聚文化中心發起「反對逃犯條例」集會，強調「今日不發聲、明日發不出聲」、「反送中，共挺香港」，共同表達香港人抗議逃犯條例的心聲，鳳山區議員林智鴻將於今天下午前往文化中心聲援高雄香港學生。

林智鴻表示，台灣作為民主國家，民主是基本的價值，看到香港這樣的遭遇，令人擔心萬一中國勢力進到台灣，台灣人會失去自由民主，下一代無法享受自由，一旦香港《逃犯條例》修法通過，未來去香港會有疑慮，可能因此不再過去旅遊。

林智鴻強調自由民主的價值態度是沒有任何讓步的空間，韓國瑜市長第一時間面對媒體詢問反送中案，以不知道回應的態度，今更避談快走，凸顯他心中對中國威權體制的期待，甚至他本身就是威權者、反民主的首長，對台灣民主沒有幫助。

林智鴻表示，尤其高雄是民主聖地，應成為支撐香港最大力量，而不是置身事外，看著香港自己面對民主這件事，韓國瑜應明確表達反對一國兩制，支持香港普選、自治，這才是真正的態度，而不是用捍衛中華民國等言論，來看待全世界追求的民主價值。

林智鴻認為韓國瑜市長必須到場聲援，展現高雄是民主聖地，是捍衛自由最重要的堡壘，要民主沒有妥協、要自由沒有讓步，強調高雄撐香港，全力支持反送中、反逃犯條例，韓國瑜市長若不到場聲援，就是默認中國惡行。

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