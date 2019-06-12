香港「逃犯條例」引爆百萬民怨 法律學者分析癥結...

2019-06-12 06:14

〔記者吳政峰／台北報導〕港府無視百萬港民上街頭抗議，堅持於12日的立法會二讀「逃犯條例」修正案，我國法學者、真理大學法律系副教授吳景欽分析，草案雖然看起來問題不大，但細究內容以及可能造成的影響，其實問題重重。

吳景欽指出，「逃犯條例」修正案全面開放可以向香港請求逃犯引渡的國家與地區，且嫌犯不限於港人，看似有利於國際司法合作，但草案竟排除「經濟犯罪」，是件非常弔詭的事，因為大部分的跨國罪犯多為經濟犯，排除經濟罪犯形同過濾掉高比例的跨國犯罪類型，如果連這樣的罪犯都不能引渡，那麼港府修「逃犯條例」的目的是什麼？要對付誰？啟人疑竇。

吳景欽發現，草案內容與港府的新聞稿有些出入，除了可申請引渡的本刑刑期不一致以外，港府強調不會把集會遊行或言論等思想犯送到中國，這點修正案也沒提到；而不論逃犯條例規定幾年才可引渡，均符合中國刑法內最輕本刑5年以上的「危害國家安全罪」，該罪幾乎全部都是思想或言論犯。

從李明哲案來看，他只不過在網路上發表文章，就被中國認為觸犯「煽動顛覆國家政權罪」，入境中國時「被失蹤」，至今長達兩年，若「逃犯條例」修正案通過，吳景欽提醒，這個修正案是「溯及既往」，亦即只要是曾批評過中國政府的港人、台人甚至是外國人，未來極有可能可能在過境香港時被拘留送中。

吳景欽指出，中國申請逃犯引渡雖需經過香港法院核准，但這個訴訟程序屬於形式或是實質審理，修正案看不出來，簡言之，若法院開庭為實質審理，請求國與逃犯均須請律師訴訟代理，透過公平的審判程序、調查不可或缺的事實證據、聽取兩造的說詞，最後再做出裁定，這樣的審理過程非常細緻，可大幅降低冤送的機率。

反之，若法院只是形式審理，看了請求國的說明書後就裁定引渡，絲毫沒有採納被告的意見，這樣的司法就淪為橡皮圖章，大幅降低人權保障。而修法最後會採取哪一種方式，考驗著港府的獨立性與抗壓性。

由於「逃犯條例」修法溯往，吳景欽憂心台人赴港的安危，他也直言台灣是華人世界的避風港，眾人應好好珍惜這塊寶地，守住民主自由壁壘。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法