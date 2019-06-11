漏網鏡頭》港湖女神用力一拋 賴清德秒變蒙面俠

2019-06-11 18:20

〔記者劉信德／台北報導〕民進黨總統初選參選人、前行政院長賴清德今天（11日）以車隊掃街的方式，從新竹一路北上台北，在「港湖女神」台北市議員高嘉瑜陪同下，於16點37分抵達總統府前凱達格蘭大道，為壯大台灣車隊遊行畫下句點。

賴清德身穿白色襯衫及透明雨衣，但襯衫還是濕透了，高嘉瑜也是一路淋著大雨，陪同賴清德一起向沿路的支持者拜票爭取支持，兩人的頭髮全都濕了，不過大雨澆不熄熱情的支持者，不但緊緊地跟隨賴清德的宣傳車，不斷大喊「賴清德加油」、「賴清德凍蒜」！

賴清德接下麥克風，站在吉普車上向支持者發表談話，呼籲支持者在電話民調中支持賴清德，一旁的高嘉瑜見到賴清德渾身濕透，連忙要為賴披上浴巾擦乾雨水，沒想到一個用力過猛，竟將賴清德整個頭包了起來，只見賴清德保持鎮定，一隻手仍是穩穩地拿著麥克風繼續開講，另一隻手則是將浴巾撥開，嘴角露出微笑，也讓這場嚴肅緊繃的初選多了一些趣味插曲。

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