車隊桃園掃街 賴清德︰會努力、避免台灣成第2個香港

2019-06-11 15:07

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨總統初選參選人、前行政院長賴清德今天以車隊從新竹一路北上台北掃街，在桃園用餐時受訪表示，很感謝桃園人給他加油、打氣，沿路遞送熱毛巾、紅豆湯、薑母茶、礦泉水，給他很大鼓勵，為了台灣主權、民主，我們一定要努力，避免台灣成為第2個香港。

賴清德一行人是從新竹出發，經桃園、新北最後到達台北，中午則在桃園市桃園區婦女館用餐，對於媒體問及一路風吹雨打行軍北上的感受；賴清德表示，他一點都不覺得累，反而因為一路很多民眾為他加油打氣，給他很大的鼓勵，也讓他感到很大的溫暖，民眾沿路遞送熱送毛巾、紅豆湯、薑母茶、礦泉水，讓他會堅持下去，請大家繼續支持他，最後賴清德強調「為了台灣的主權、台灣的民主，我們一定要努力，避免台灣成為第2個香港。」

當媒體詢問，高雄市長韓國瑜對於「香港反送中遊行」說法，從一開始的「不知道、不曉得」到如今改口為「堅持三不」，是不是為了選舉考量；對此，賴清德認為，「韓國瑜既然已經澄清，我們需要韓國瑜的支持，畢竟韓國瑜在台灣社會和國民黨內也有很多支持者，台灣要團結一至對外，每一個力量都很重要」。

賴清德說，韓國瑜在花蓮造勢活動時，對香港事情還不是很了解，希望韓國瑜了解之後，能堅定站在台灣的立場，不僅要聲援香港，也要反對一個中國原則、反對九二共識、反對和平協議，避免台灣成為第2個香港，這是最有利也是最方式。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法