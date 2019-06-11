賴清德呼籲柯、韓 應公開反對一國兩制

2019-06-11 09:40

［記者洪美秀／新竹報導］爭取民進黨黨內總統初選的前行政院長賴清德今天一早從新竹市出發，先在天公壇參拜後，隨即針對香港人發起的「反送中」遊行，直球對決柯文哲和韓國瑜，要柯、韓兩個北、南直轄市長，應公開反對一國兩制及一個中國。

賴清德說，看到香港的現況，台灣人應該要覺醒了，他也要求柯文哲，不要再說「兩岸一家親」，會影響台灣的團結，對台灣是不利的。他說，柯文哲在面對質詢時，不能再說「不要理就好」，也呼籲柯文哲不要再講「兩岸一家親」，應該堅決反對「一國兩制」，這是做為首都市長應該做的。

他話鋒一轉要提醒高雄市長韓國瑜，賴清德說，就像有人問韓國瑜市長，香港有100多萬人出來「反送中」，韓國瑜竟說他不知道，後來才知道原來韓市長說「他頭暈暈的」，賴清德呼籲，做為南、北直轄市的市長，韓國瑜和柯文哲都應該反對一國兩制、一個中國，反對台灣成為香港，台灣不能做第二個香港。

賴清德說，今天是香港人上街頭遊行的第3天，台灣不要做第二個香港，香港有超過100多萬人走上街頭抗爭，而香港才700多萬人口，每7個人就有一個人走上街頭，包括小孩在內，在台灣民主運動的歷史上，很少看到超過100萬人，就連太陽花學運遊行也才50萬人，更何況台灣有2300萬人口，可見香港非常反抗中國通過逃犯條例，為何香港要站出來反對，因為過去他們的命運沒有掌握在他人手上，在英國統治時代是民主自由的社會，但英國要把香港交回給中國，並沒有問香港人的意思，而中國承諾50年的一國兩制，也都未做到。

賴清德最後強調，在現在台灣所有總統候選人中，只有他能夠捍衛台灣的主權民主，也只有他能帶領台灣，維護台灣的主權價值，呼籲全國民眾在接到民調電話時能說出唯一支持賴清德。

由於新竹市下起滂沱大雨，賴清德穿上簡便雨衣後，就站上吉普車，展開掃街拜票行程，沿途受到民眾熱情的加油打氣。

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