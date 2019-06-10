民進黨總統初選民調 陳水扁：我支持清流！

2019-06-10 19:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕「我是阿扁，我支持清流！」民進黨總統初選民調今天晚間6時開始執行。前總統陳水扁稍早於民調執行前正式表態，支持行政院前院長賴清德，他並說，對賴清德雨中掃街「阿扁於心不忍，真想陪他一路前進總統府。」

陳水扁表示，阿扁向來「助弱不助強」，籲請在民進黨這場「不對稱」的總統初選民調，全力支持「最有領導力、決斷力、執行力，最有國家領導人應具備的霸性（承擔）、韌性（堅持）、賭性（冒險），最能守護台灣，壯大台灣」的前行政院長賴清德，「清德接棒，台灣更棒」！「看到雨中車隊掃街遊行拜票的賴前院長，一人孤單站在宣傳車，阿扁於心不忍，真想陪他一路前進總統府」。

陳水扁說，1998年他市長連任失利，陪伴他連續3天在車上雨中謝票的是「台灣人永遠的歐吉桑－信介仙」，「黃信介主席說他不能讓阿扁孤單」，才能在1年3個月後前進總統府，完成史上第一次政黨輪替。

陳水扁說，賴清德不只反對「一國兩制」，更反對「一中原則」，準候選人中只有賴清德敢反對「一中原則」，到中國上海也只有賴德清敢主張台獨，歷任閣揆在國會殿堂更只有賴清德敢承認是「務實的台獨工作者」，這就是「承擔、堅持、冒險」。只有賴清德才能守護台灣，對抗中國，「我是阿扁，我支持清流！」

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