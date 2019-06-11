賴清德掃街抵達凱道！ 港湖女神高嘉瑜上戰車陪同

2019-06-11 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選參選人、前行政院長賴清德今天（11日）以車隊從新竹一路北上台北掃街，下午5點左右在台北市議員高嘉瑜的陪同下，抵達總統府前凱達格蘭大道。

賴清德稍早在臉書開直播，表示「我抵達凱道了。」他身穿白色襯衫及透明雨衣站在吉普車向各方的支持者拜票，議員高嘉瑜也站在車上一路上相陪，由於天公不作美，兩人的頭髮也全都濕了，不過大雨澆不熄熱情的支持者，不但緊緊地跟隨賴清德的宣傳車，也不斷大喊「賴清德加油」、「賴清德凍蒜」！

賴清德先前也在臉書公布「壯大台灣車隊遊行」的行程表，9日起一連三天全台掃街，一路由台灣尾掃到台灣頭；今天也是民進黨總統初選電話民調第二天，賴清德持續勤跑基層，上午由新竹出發行經桃園、新北，終點站則是總統府前的凱達格蘭大道。

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