歡喜做甘願受 賴清德車隊遊行抵凱道：承擔就是喜悅

2019-06-11 18:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕今天是民進黨總統初選民調第二天。行政院前院長賴清德掃車車隊今下午4時許在支持者熱情迎接下抵達終點站總統府前凱道。賴清德先是感謝一路上支持者的鼓勵，他並說，他現在真正的心情就是「歡喜做，甘願受」，因為承擔就是喜悅，「為了目標共同打拚也是一種喜悅」。

賴清德9日自屏東啟程北上，展開連續3天車隊掃街。賴清德今下午抵達凱道時，於滂沱大雨中站在戰車上發表15分鐘演說。他表示，自6月9日從屏東一路北上，一路走來，有許多人送他各式各樣的東西，還有基層黨員流著眼淚說，希望他一定要堅持下去、守護台灣，他曬太陽、淋雨都不辛苦，這一點的事和過去民主運動前輩為台灣打拚來比，一點都不足道。

賴清德接著說，「歡喜做，甘願受」，如果要問他現在真正的心情，其實他是歡喜的，因為承擔就是喜悅，為了目標共同打拚也是一種喜悅。他還引據聖經說，雅各第一章第二節提到，大事業就是大喜樂，「我們大家懷著大喜樂的心情，承擔台灣的責任」。

賴清德並再提及，近日一百萬香港人上街抗議「逃犯條例」，但台灣民主運動數十年，還沒看到有一場運動有一百萬人走上街頭，這可看出香港面臨的局勢何其險峻，「如果認為香港的事情與我們莫不相關，今天香港不保，台灣就是第二個」。他強調，如果要幫助香港，一定要堅定捍衛我們的主權，拒絕一國兩制、反對和平協議，不要做第二個香港。

賴清德並再次點名台北市長柯文哲，指「兩岸一家親」是柯文哲所言，但「我們再親都親不過香港、我們再親都親不過中國大陸人民」，但中國政府對香港採取這種態度，希望全國父老鄉親，千萬不要對中國抱著一絲幻想，以為講兩岸一家親，就可以得到利益，他希望柯文哲放棄兩岸一家親的思想，「這沒有用的」，中國要併吞台灣是鐵的事實，大家應該要覺悟，柯文哲也應該覺悟。

此外，賴清德還說，「一個中國原則」的九二共識「雖然可以讓你去賣農產品，但犧牲的是台灣的主權和民主制度，這些都不可取。」

賴清德最後表示，希望大家為了台灣未來一起努力，他是目前浮出抬面參選總統的人當中最具有實力守護台灣的人，也是目前檯面上最具有治理國家能力的候選人。今天是民調第二天，還有一兩天時間要繼續做民調，敬請大家在晚間六點到十點，接到電話民調大聲喊出支持賴清德。

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