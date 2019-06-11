高市議員質疑：韓誇口募億元裝空氣清淨機 實收不到千萬

2019-06-11 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量高雄市議員林于凱在臉書上指出，市長韓國瑜以因應空污、改善校園教室環境為由，向廠商募款，要裝設空氣清淨機與冷氣，粗估需要2.7億預算，3月時宣稱已募到將近1億，預計於今年9月底前逐步完成設置。但實際上，當初並沒有簽約、收款，到現在6月，收到的款項還不到一千萬，達成率不到4%。

林于凱表示，此事當初，就已產生「監督者向被監督者募款」的利益衝突爭議，韓市府原本派環保局專門委員向廠商募款，後來此業務轉給教育局負責，換成教育局的公務員要承擔募款的業績壓力。

他指出，韓市府聲稱9月底前就會逐步在各校完成空氣清淨機與冷氣的設置，先前也都已經對10幾所學校開過說明會了，結果到現在連什麼時候款項才能到位都還不知道，更不用說什麼時候才能實際安裝。

林于凱質疑，現在計畫已經擴大到10幾個工業區週邊的逾30所學校，要優化的教室數量破千，估計需2.7億預算。加上許多較為老舊的學校教室，還需要先花費上百萬來更新電力系統，才能夠裝空調。近3億的募款目標落在教育局肩上，恐怕讓原本的教育業務之外，又增添募款業績壓力。

林于凱痛批韓市長愛說大話，不只增加公務人員的額外負擔，吹牛皮吹破更是一再傷害市府公信力。他也呼籲，如果市長真的在意市民呼吸健康，在在大社工業區降編遷廠、興達電廠老舊燃煤機組的除役期程的議題上，站在高雄人的立場。

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