韓國瑜為教室裝空氣清淨機吹牛？ 教育局：已核定15校828教室改善經費

2019-06-11 23:36

［記者黃旭磊／高雄報導］空污嚴重，議員批評市長韓國瑜承諾校園裝設空氣清淨機、冷氣等雙機款項，執行金額不到千萬；對此，教育局駁斥，稱總經費2億7836萬元，募款不足1億3千萬元由局內基金餘額支應，減輕市府財政負擔。

高雄市夏季高溫、冬季空污，為改善校園環境，韓國瑜曾向廠商募款裝設雙機，初估經費2億7836萬元，不過，市議員林于凱今天質疑稱，3月宣稱募到近1億，預計於今年9月底前逐步完成設置，實際上並未簽約、收款，到本（6）月收到款項不到1千萬，達成率不到4%。

林于凱說，市長愛說大話，起初派環保局專委向廠商募款，產生「監督者向被監督者募款」利益衝突爭議，後轉由教育局負責，公務員同仁承擔募款業績壓力，增加額外負擔，吹牛皮吹破一再傷害市府公信力。

教育局今晚表示，規劃108年度優先於鄰近15處工業區0.5公里範圍內，共34所學校裝設雙機，所需經費預計需2億7836萬元，截至今年5月底各界捐款金額達1億4千萬元，餘額由本局基金餘額支應，大量減輕市府經費負擔。

教育局說，逐一會勘並完成34校裝設前置作業，已陸續核定15校、828間教室改善經費，由各校辦理採購，剩餘19校將於6月底前完成核定，預計暑假期間施工，9月開學前建置完成。

相關新聞請見

高市議員質疑：韓誇口募億元裝空氣清淨機 實收不到千萬

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法