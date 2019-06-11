郭董指曾力勸韓國瑜別進中聯辦 葉匡時：他可能記憶有錯誤

2019-06-11 11:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對鴻海董事長郭台銘表示，曾力勸高雄市長韓國瑜訪問香港時別進中聯辦；韓國瑜今天委託副市長葉匡時出面澄清，葉匡時說，至少他的理解是應該沒有，這件事情、郭董可能「記憶有錯誤」。

葉匡時說，關於郭董說曾勸韓市長別去中聯辦這件事，至少他的理解是應該沒有、不太可能，因為市府去中聯辦前，事實上、郭董應該不知道，也沒有其他人知道，因為是當天早上才收到通知說要去中聯辦。

葉匡時指出，所以他覺得至少這件事情，郭董可能記憶有錯誤，市府訪問團就是去吃個飯。

葉匡時回顧，至少他完全沒有聽到這個事情，而且事實上，郭董跟市府團隊與韓市長應該有兩次見面，第一次見面主要關於推銷農產品，還有這招商引資的一些事情，郭董要來投資；第二次就是韓市長跟市府團隊到香港時，郭董特別到香港來，並參加一個酒會，就這樣兩個場合。

葉匡時澄清，所以他不認為郭董有機會、或是應該有講過說「不要親中聯辦」這件事情。

鴻海董事長郭台銘昨聲稱，曾力勸高雄市長韓國瑜訪問香港不要進中聯辦，他認為香港「一國兩制」是失敗的，這也是3月多時、他為什麼力勸訪問港陸的高雄市長韓國瑜不要進中聯辦的原因。對此，韓國瑜昨下午受訪時曾說，這輩子見到郭台銘2次，但「都沒有談到這件事」，郭台銘沒有說過到香港不要進中聯辦，「印象中完全沒有」。

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