被質疑見大老闆不公開透明 柯文哲：沒聽過第四權

2019-06-10 23:24

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲標榜公開透明，規定官員登錄行程、飲宴應酬，但日前被媒體直擊拜會台新金控董事長吳東亮，台北市議員吳世正今於議會市政總質詢質疑，難道柯文哲不知新光集團旗下是被台北政府監督的大台北瓦斯公司？柯反擊說：「我上廁所也需要公開透明嗎？我需要給狗仔這樣跟嗎？」吳提醒：「第四權有聽過嗎？」豈料，柯回「我沒聽過」。

柯文哲還不悅表示，他不曉得新光集團跟大台北瓦斯關係；反被吳世正酸「當這麼久市長還不知道！」柯強調，他有很多行程，也有自己朋友，難道上廁所也要公開透明嗎？並在備詢台上氣噗噗摔筆，嗆說「下一題」，還說「我有跟別人談生意啊」？吳回說，「我們不知道啊！」接著批評柯竟拿跟財團見面，與上廁所比較

豈料，吳世正秀出一份「柯P聽你說」餐會資訊擷圖，並進一步爆料，今年5月5日柯文哲在康華西餐廳一口氣見了10多位大老闆，包括紡織、媒體、電子公司、會計公司、建設公司、連鎖藥局老闆等。柯文哲再反嗆，指今天這麼多媒體在，大家自有公評，他也有自己同學、朋友，質疑議員的質詢是無限上綱。

吳世正回擊，是因為柯文哲過去稱公開透明，還在臉書說自己不喜歡應酬，要談就到市府談，並曾批評財團拿刀叉吃人肉，結果有這麼多媒體不知道的隱藏行程，還去人家家裡見面，他就有朋友跟柯吃過飯，有人說柯喜歡跟大老闆吃飯、且enjoy（享受其中）。

柯文哲回應，指吳世正想像力豐富，他常問大老闆產業界意見、建議事項，其實這種開完會有會議記錄；並批評吳的質詢似是而非、非常不可取，柯還用一貫方式反質疑吳「你這些資料怎麼拿到，你怎麼拿到出席人員名單？」吳反批，既然做這些事情，在柯粉面前躲什麼呢？並批評柯過去談公開透明，只是在自己臉上貼金。

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