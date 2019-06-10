曾入中聯辦卻「不清楚」反送中 他批韓國瑜：選擇性記憶

2019-06-10 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港百萬人昨（9）日走上街頭進行「反送中」，遊行，引起國際關注，未料高雄市長韓國瑜受訪竟表示「不清楚、不知道」，直到今（10日）中午才緊急發6點聲明，強調香港的一國兩制不適用於台灣。對此台師大政研所教授范世平批評，韓國瑜是首名進入香港「中聯辦」的台灣政治人物，難道這是選擇性記憶？

范世平今天（10日）在臉書表示，韓國瑜最有意思的是，沒讓高雄人發大財，卻說當上總統後能讓台灣人發大財；沒讓高雄人過上好日子，卻說當上總統後能讓台灣人過上好日子。韓國瑜最有趣的是，在罵別人的時候，好像在罵自己，說台灣政治人物都在鬼混，當高雄市長迄今頻頻請假，除了修了幾條馬路，政績乏善可陳，難道不是鬼混？

范世平說，韓國瑜說總統蔡英文在政見發表時，提出一堆美好數字，但老百姓過得很苦，「那高雄人呢？他提出一大堆美好政見都無法兌現，高雄人也很苦啊」，而且高雄的登革熱疫情還沒解決，韓卻喊著「莫忘世上苦人多」，「我想回應他『莫忘高雄蚊子多』」。

而對於備受國際矚目的香港百萬人「反送中惡法」大遊行，韓國瑜一開始受訪時卻回說「不清楚、不知道」，這讓范世平忍不住開嗆，韓國瑜「是第一位公開進入香港『中聯辦』的台灣政治人物，難道這是選擇性記憶？」

韓國瑜昨表示對香港反送中「不清楚、不知道」，今天下午卻改口說，因第一次參加划龍舟，而且還擊鼓，「聽哪個鼓聲頭都暈的，記者突然問我，我說要了解一下，因為頭很昏，哪個時候的狀態是這樣。」

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