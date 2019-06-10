中美洲議會議長訪蘇嘉全 重申與台灣合作立場

2019-06-10 15:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕中美洲議會（PARLACEN）議長艾瑪雅（Irma Segunda Amaya Echeverría）今起率團訪台，今天會見立法院長蘇嘉全時，強調雙方共享和平民主理念，重申中美洲與加勒比海地區與中華民國台灣的合作立場。

艾瑪雅率領來自尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拿馬及多明尼加等國的5位副議長，今起應邀訪台。訪團今拜會立法院，立法院長蘇嘉全在立院秘書長林志嘉、外交部次長曹立傑、拉美司司長俞大㵢等人陪同下會見。艾瑪雅也在立法院主持中美洲議會觀察員宣誓儀式，由民進黨立委陳曼麗遞補宣誓擔任。

蘇嘉全致詞時表示，中美洲及加勒比海距離台灣雖然非常遙遠，然而在彼此共享民主、和平、自由及進步的理念下，深厚友誼早已克服現實的距離。立法院在1999年成為中美洲議會永久觀察員後，為進一步提升合作關係，去年7月簽署「中華民國（台灣）立法院以永久觀察員地位參與中美洲議會特別協議」，聯結台灣與各會員國發展自由民主體制的精神、服膺人權價值並增進人民福祉。

蘇嘉全同時指出，立委陳曼麗長期關注婦女權益及環保議題，擔任中美洲議會觀察員，相信將有助於相關領域交流更趨全面性。蘇嘉全強調，台灣珍惜與中美洲及加勒比海國家的深厚友誼，同樣期盼這份情感轉化成彼此在國際間相互支持的堅定力量，讓中美洲議會與立法院的誠摯情誼持續發光發熱。

艾瑪雅致詞時也提到，中美洲與加勒比海地區，之所以能和遠在太平洋另一端的台灣緊密結合，主要就是因為共享和平和民主理念和相似價值觀。而這次訪問的主旨，就是重申中美洲議會和中華民國台灣的合作立場，艾瑪雅感謝台灣長期透過各樣計劃協助中美洲和加勒比海區域的和平、民主與國家發展，未來也希望繼續強化、深化中美洲地區人民和台灣人民間的關係。

外交部今誠摯歡迎訪團，中美洲議會訪團一行訪台期間除拜會立院，也將晉見蔡總統、拜會外交部長吳釗燮，參訪國立故宮博物院、新竹科學園區、開陽集團、勵馨基金會、台北市立圖書館北投分館及金車噶瑪蘭威士忌酒廠等台灣經濟、社會、科技、文化慈善及綠能環保設施。

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