北市畜產公司傳弊！ 政風處：前總經理涉圖利背信應送辦

2019-06-10 15:29

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府投資48％股權的台北市畜產公司，委託廠商每天處理400公噸家禽羽毛；卻傳弊案，2017年間時任公司業務經理楊嘉仁任內，明知得標廠商普盛不具化製資格，依舊得標，還以150萬元本票、150萬元不動產支應300萬元履約保證金，涉背信、圖利罪；楊之後高升為總經理，而市府2年才發現問題，楊被拔官後，再轉任企劃經理。

產發局長林崇傑回應，今年4月才知道普盛履約爭議，隨即把總經理換掉。楊嘉仁解釋，要解約不困難，但每天400噸的羽毛量，沒有其他業者有能力處理，該業者委託其他廠商處理，沒有額外收費未造成公司損失，才讓普盛繼續做，直到去年底和法律顧問討論，雙方合議在找到新廠商後解約。

議會民政委員會針對「畜產公司辦理家禽批發市場事業廢棄物清運履約爭議案」專案報告，指處理家禽羽毛廠商得標第一天，畜產公司就知不具化製資格，還可得標，只能另外找其他廠商處理下腳料及病死禽，而廠商直到得標後1年半多才取得化製證書。此外，畜產公司明知該廠商積欠台中市政府1千多萬元，竟還退回履約擔保金。

北市府政風處表示，前總經理楊嘉仁顯有不當干預，為公司處理事務，沒有站在公司立場，已違背公司利益，更圖得第三人利益，顯有刑法上的背信嫌疑；市場處應該要站在監督立場，進一步追究責任，移送法辦。

議員王浩質疑，業者2017年得標後，畜產公司就知道不符防疫局資格，卻又讓業者繼續經營，為何沒有糾舉、依法處置？且合約明訂罰責，一毛都沒開罰；產發局和市場處都在吃飯、睡覺，就算職務被拔掉，一樣要移送。議員林國成批市府未釐清懲處和善後理賠也沒釐清；呼籲產發局、市場處要有擔當，該移送就移送。

議員苗博雅、徐立信認為，除了刑事應該還有民事責任，沒有扣款，普盛長達1年未完整履約，提前終止契約，卻能完整拿到保證金，且當初履約保證金300萬，其中150萬採支票支付，與契約不符，即使帳面沒有損失，但重新找人接手也算失損失，要求向普盛追討違約金。

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