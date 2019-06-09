陳其邁：三大理由值得繼續支持小英當總統

2019-06-09 13:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨黨內總統初選火熱，行政院副院長陳其邁今日在臉書發文表示，蔡英文總統是最適合也最有能力領導台灣的人。蔡總統這3年表現，有「捍衛價值勇敢改革」、「奠定基礎繁榮台灣」、「鞏固國安守護主權」3大理由值得我們繼續支持。

陳其邁指出，台灣面對劇烈變化的世界局勢，需要具備有國家安全、國際談判經驗的領導人才能掌握國際局勢，還要有堅定的意志，帶領台灣前進。

陳其邁提及，蔡總統執政過程，不只堅守民進黨的清廉、勤政、愛鄉土核心價值，更把非核家園、轉型正義、多元經濟、國防自主等，把推動台灣的進步價值，透過政策逐步實踐，雖然面對壓力，依舊勇敢堅定前進。

陳其邁強調，年金改革讓基金永續，穩定國家財政穩定；世界第一的風電業者已確定在台灣投資1600億元離岸風電，政府在2016年啟動稅改，2019年實施，政府總體收入增加，「蔡英文總統的財政紀律，幫國家賺錢又能減輕人民負擔」。

此外，5加2產業升級創新計畫，讓機械產業、物聯網產業成為第3、4個破兆產業，更擺脫經濟過度依賴中國困境，讓全世界的人都是台灣的客戶，美中貿易戰促使20年來首次台商大量回流，外商加碼投資台灣，整個台灣都受惠。

陳其邁還說，未來將以FTA，加入CPTPP為主要目標，堅定拒絕九二共識、一國兩制，全面檢視國安相關法律，進行修正、訂定，且國防自主工程，潛艦國造正式動工，海軍跟海巡，將建置200艘高效能現代化艦艇，國機國造的原型機也將在今年9月出廠，帶動國防產業發展。

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