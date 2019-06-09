蔡英文：政績三年有成 無須妄自菲薄

2019-06-09

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會昨登場，蔡英文總統在一開始申論時表示，她過去三年實踐民進黨價值，沒有背離黨的價值路線，三年有成，我們已經開始收成，要相信自己的成績，不要妄自菲薄，更不要輕易的自我否定，「一個執政黨如果自我否定的話，我不知道如何面對即將到來的二○二○大選？」

堅持台灣主權 從未妥協退讓

蔡總統表示，她聆聽賴前院長對於國政的擘劃與國政藍圖，「我也有我的國政藍圖，我不但有藍圖，而且我的工程已開始，我的房子已蓋了一半！」她強調，過去三年實踐民進黨的價值，沒有背離黨價值路線，面對鋪天蓋地的壓力，她仍勇敢面對、承受代價，勇敢前進。

總統細數過去三年在能源轉型與非核家園、轉型正義、國防自主、稅改、社會安全網、產業轉型升級等方面的努力。談到轉型正義，她說，雖然歷經波折，但在白色恐怖、在美麗島事件，民主前輩所受的冤屈，都一一解除他們的罪名，這就是轉型正義最重要的工程之一，以前沒有人做或做不到的改革，她都勇敢地承擔或勇敢去做。

蔡總統說，在內外壓力之下，她也堅持台灣的主權，「我從來都沒有妥協，也從來沒有讓步過」。

在外交上，總統表示，在野黨所說的「麻煩製造者」已經不是台灣在國際上被認知，國際認知台灣是一個好夥伴、區域和平穩定的貢獻者，更重要的是，台灣是世界的良善力量。

現在執政團隊更有效率 更有默契

蔡總統指出，下一個階段，將會以FTA（自由貿易協定）、加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）為主要目標，把台灣建構成全球產業布局重要根據地，外商與台商的投資，將會帶來台灣很多優質就業機會。

總統強調，雖然去年在地方選舉受挫，但是他們找到了盲點，調整腳步之後，現在執政團隊更有效率、更有默契、更有共同的目標，「我相信我們會不斷把成績展現出來」。

蔡總統說，三年有成，已經開始收成，痛苦會過去，美麗會留下，成績也會留下，我們要相信自己的成績，不要妄自菲薄，更不要輕易的自我否定。

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