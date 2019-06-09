消失黨產》黨產會：KMT交通黨部「先占後租、租後申購」

2019-06-09 11:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查發現，國民黨過去曾設立交通黨部，該黨部原位於台北市泉州街，黨部所在地不動產為國有財產，卻遭國民黨「先占後租、租後申購」變成黨產，最後被國民黨轉賣給第三人蓋出豪宅。

據黨產會調查，台北市泉州街6號土地，原先由「國民黨中華航業海員黨部委員會」取得，之後改為「國民黨交通黨部」使用。該地最早為日本人石黑平八郎的財產，二戰後成為國有財產，但落入國民黨手中。

黨產會強調，國民黨1950年起，未經許可逕自使用當「航業海員黨部」，並長期積欠租金，因屢勸不還，曾被要求終止租約。

據指出，雖然海員黨部自1957年開始有承租房地紀錄，卻直到1959年才繳交1957年1月至3月的租金。也就是說，國民黨承租國有房地後，長達2年沒付租金，第一次付也只付3個月份金額。

面對國民黨賴帳行徑，管理國有房地的機關「土地銀行公產代管部」當年釋出善意表示，海員黨部共積欠4萬9390元租金，可「勉予同意」分期繳納，但應先繳清1959年12月分以前的欠租，才可以續租。

離譜的是，海員黨部承諾會依協議「按期繳納未來租金」，但是舊欠租金卻再次說明經費不足，要等財務情形好轉再繳。當土地銀行公產代管部要求國民黨出具保證書，海員黨部竟直接回答「歉難如命，務希免辦。」

「國民黨中財會主委當保證人，欠租可以分期繳納！」黨產會查出，代管部曾引用「民法」規定向海員黨部催繳租金，並直接表明「逾期不繳者，得終止租賃關係，依法收回公告標售。」

之後海員黨部仍說，經費極端困難請求延期繳付，但代管部回答「歉難同意」，認為國民黨「顯無誠意繳欠租金」，同時委請律師依法訴請終止租賃關係，要收回泉州街的房地。

後來，海員黨部派人至代管部洽商，就積欠租金問題，仍堅持分期繳納，是由「國民黨中央財務委員會主委徐伯園」出具保證書後，雙方才達成協議，由海員黨部分17期繳付欠租，1961年起每月繳3000元，繳到1962年5月才終於還清。

黨產會指出，1971年海員黨部申請購買該處國有房地，由於是承租人可依規定直接讓售。該處出售價款，房屋7萬6166元、土地總價250萬元。國民黨順利買下變成黨產後，1999年及2002年，將此處土地陸續賣給第三人，目前現址為12層豪宅大樓。

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