誰給錢誰是爸媽？ 黨產會：全民都是你爸媽

2019-05-30 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然在議會接受質詢時竟說，「管什麼統戰，誰給我錢誰就是爸媽」，引起輿論撻伐。不當黨產處理委員會以資料佐證，國民黨曾全代會上決議，由中央政府編列預算支付國民黨黨部開銷。黨產會指出，「全民都是你爸媽」。

不當黨產處理委員會今天在臉書上表示，根據1963年11月的《中國國民黨第九次全國代表大會黨務工作報告》第224頁寫著：「各黨部近年業務發展，所需費用隨之增多，黨員所繳黨費，不足以資因應，原有黨產收益為數有限漸亦難於籌補，乃就各黨部所在環境斟酌實情，舉辦黨營事業或購置黨產，以其盈餘或租金收益抵補其支出，數年來各產業黨部因努力經營，均已略有積儲，少數單位環境特殊，籌措困難，乃由中央編列預算補助，至於地方黨部因工作範圍廣泛，籌維挹注，尚有待於設法改進。」

不當黨產處理委員會順著鄭聚然的邏輯指出，「誰給我錢就喊誰爸媽？全民都是你爸媽。」另外。還以「#誰給我錢誰是爸媽？」、「#發生過這黨事」、「#國庫通黨庫」、「#政府再補助」、「#乖聽話還錢」，請國民黨應將黨產還給人民。

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