黨產首波標售因前黨工申請查封喊卡 國民黨：勿親痛仇快

2019-06-06 16:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨上週中常會才通過國民黨「不動產處分專案小組」審核，原訂3日公告要公開標售第一批底價總計3億8455萬元的43筆不動產，由於最近收到來自彰化地方法院執行處查封公文，國民黨委任律師也通知這43筆標的中，有40筆已經遭到前黨工劉慧玲等304名被大量解僱黨工查封，因此首批標售作業被迫緊急喊卡。

國民黨說，國民黨最近受劉慧玲等人查封近70筆不動產，除了上述標的，還查封基隆市黨部、新竹縣黨部、新竹市黨部、雲林縣黨部、彰化縣黨部及南投縣黨部，加上之前拍賣完成的屏東縣黨部、台南市黨部，幾乎全台縣市黨部都被查封，將影響國民黨2020的選戰步調。

國民黨呼籲這304名前黨工不要附和行政院不當黨產處理委員會的主張及作為，而做出親痛仇快的決定，對於未遭查封的不動產，國民黨仍將依照規定繼續辦理標售作業，做為解決積欠黨工給付。

配合「政黨法」規定，政黨不得持有辦公室以外的宿舍及土地，應於今年12月4日落日條款到期前完成處置，國民黨經行政院不當黨產處理委員會核准標售的43筆，日前經兩家不動產估價師聯合事務所估價程序，國民黨「不動產處分專案小組」審核，以及中常會通過，原訂3日要交付公開標售，這批標售土地與不動產分別座落於台中市北屯區、北區、豐原區及彰化縣彰化市、台東縣卑南鄉等地。

國民黨打算未來拍賣價金扣除估價、拍賣等作業費用後，全數將匯入國民黨永豐銀行帳戶，做為大量解僱離退黨工及優存、月退人員給付費用。

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