黨產會：獲平反的傅正是黨產研究之父！

2019-05-31 18:45

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會昨天公布第4波刑事有罪判決撤銷名單，共2006人，包括「自由中國」雜誌社創辦人雷震、傅正、馬之驌、劉子英等，以及「美麗島」雜誌社成員姚嘉文、呂秀蓮、林弘宣、張俊宏、陳菊、黃信介、施明德等人。行政院不當黨產處理委員會今天以「黨產研究之父」形容傅正，因為1960年6月「自由中國」第22卷11期，由傅正撰寫的社論以「國庫不是國民黨的私囊！」為題，要求中國國民黨停止繼續把國庫當黨庫。

「國民黨搜刮黨費的主要手法，便是透過政府主管單位的權力，公開列入政府預算，甚至乾脆將整個組織納入政府機關，變成行政單位的一部分。」，黨產會表示，這篇文章提到不當黨產問題與其嚴重性，堪稱是台灣首篇不當黨產研究論述，後來被學術界廣泛使用。

黨產會今天在臉書指出，這篇社論刊出3個月後，雜誌社的負責人雷震，以及傅正、馬之驌、劉子英等4人被當局逮捕，史稱「雷震案」。

黨產會指出，2019年5月， 促轉員會撤銷刑事有罪判決，為雷震與傅正等人平反。59年前就有人開始冒著人身安全指出國庫通黨庫的不當黨產問題，那現在處理得怎麼樣？

黨產會表示，2004年開始，行政院成立黨產調查小組。2008年政黨輪替，相關調查均暫停。2016年黨產條例通過，黨產會成立。至今已做出近700億處分，我們會繼續努力！

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