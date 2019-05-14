國產如何淪黨產 黨產會公布舊中央黨部借約

2019-05-14 10:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會公布一件1967年黨史檔案，顯示國民黨當年為了改建舊中央黨部建物，向財政部國有財產局申請訂立借用契約、修改借用同意書，以「先佔後借再買」方式，讓國產變成黨產，最後轉賣給張榮發基金會。

黨產會表示，該件史料的系爭土地及原地上建物，緣起於政府接收自日本赤十字社的日產，此日產於國民政府遷台後，改由國民黨中央委員會作為辦公廳使用。

黨產會指出，1967年間，國民黨為整修、添建原有建築，向當時國有財產署北區辦事處申請訂立借用契約與修改同意書、土地使用權證明等文件。

國民黨中委會秘書處於1967年8月29日發函提及，「一、本會在台北市中山南路11號之1辦公房地，係前東南軍政長官公署列冊移交使用，該產權聞已登記為國有，應請訂立借約」。

「二、茲層奉指示（一）原有遠年建築樓房一座，亟應整修以策安全。（二）拆除附近自建木造舊房，興建樓房容納較多工作人員，以應辦公之需。三、特函請發照惠予出具修改同意書土地使用權証明書，以便即日請照施工并請見復為荷」。

黨產會委員批評，國民黨在戰後先佔用原日本赤十社建物的國產，因為是違法佔用，所以1967年才發函向政府訂定借約，最後優先承購買下，在90年代更不顧學界、文化界反對，硬將近百年的日本赤十字社建物拆除。

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