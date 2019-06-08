政見會答題》是否大幅調基本工資 賴清德：看景氣循環

2019-06-08 15:24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天舉行總統初選電視政見發表會，對於是否比照日、韓大幅調整基本工資，賴清德表示，還是要看景氣循環，景氣好的時候，中小企業承受的住，景氣不好時，140萬家中小企業，800多萬勞工，可能調少一點，或暫時不調。

台灣公民陣線發起人賴中強提問，日本韓國的外勞比例比台灣低，難怪台灣長期低薪，造成人才外流、少子女化，是否贊成減縮外勞人數，引導產業加速自動化升級？比照日本、韓國預告作法，訂出未來目標，大幅提高基本工資？

賴中強接著問，賴清德曾說自己是務實的台獨工作者，「台灣已經是主權獨立國家，名字是中華民國」，而蔡女士也說「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」。請問賴清德，在追求台灣自主獨立的道路上，與蔡英文立場有無不同？有什麼重要政策是蔡女士第一個任期內沒有做到，而賴在未來4年內可以完成的？是否同意台灣人民才是我們這個國家的主人？是否贊成修改國籍法，明確界定只有台灣人民才是我國國民？

賴清德回應，針對基本工資調整，對底層有幫助，不過，在台灣比較恰當的做法，還是要看景氣循環，景氣好的時候，中小企業承受的住，景氣不好時，140萬家中小企業，800多萬勞工，可能調少一點，或暫時不調。

第二、外勞部分，賴清德說，目前而言，台灣的外勞做三K（辛苦、汙穢、危險）工作，也就是跟台灣本勞做互補性工作，當然也有一些排擠作用。如果以自動化硬性的減少外勞，促成公司自動化，要看什麼工司。

賴清德舉例，營造業、食品業，可能還沒辦法自動化，所以，要用自動化方式來減少外勞，隨著時代進步、產業革新，自動化成本比外勞少，應該要大力往智慧製造來推動，自然外勞可減少。

賴也認為，若要解決低薪問題，就比較複雜，可能包括台商之前去中國投資，三角貿易，製造業在中國，所以拉低台灣薪資。此外，全球化競爭因素下，我們也沒辦法處理這個問題，所以他認為，最重要就是要站在供需方面，讓勞工的價值可提高，用教育方式，不管是學用落差還是新經濟教育，人工智慧、互聯網等等知識，讓勞工價值可以提升。

賴清德也指出，最近GOOGLE、AMAZON等大型國際級資通訊公司來台灣投資，這代表台灣的機會、這幾年的成長，相信如果站在供需來說，持續推動，才能根本解決低薪。最近台灣也在歡迎台商回來，工作機會增加，工資自然會水漲船高。

針對國家主權的問題，他曾經去中國上海訪問，即便在中國大陸，他還是公開講台灣前途決議文、「台灣是主權獨立國家，這是台灣共識，兩岸處理，底線要講清楚，不然兩岸現狀不斷在改變，改變現狀的都是中國。台灣一定要站在民主價值體系裡面，共同抵抗共產社會擴張，同時也推動中國民主化，不僅台灣可以安全，台灣主權可以維護，對整個和平也有幫助。

民進黨總統初選電視政見發表會於今天下午2時於華視舉行，第一階段為雙方申論；第二階段為三名代表提問，三名提問人為自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強和今周刊社長梁永煌；第三階段結論，最後蔡賴兩人分別召開會後記者會。

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