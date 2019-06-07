總統初選民進黨籍公職紛表態 台南市長黃偉哲的立場是…

2019-06-07 12:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨2020總統初選民調將於10日展開，進入倒數關鍵時刻，行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全相繼表態支持現任總統蔡英文，民進黨執政的台南市長黃偉哲今（7）日受訪說，蔡英文總統與前行政院長賴清德雙方陣營的最後衝刺造勢，他都給予加油鼓勵，希望初選完成後，個人輸贏得失是其次，共同贏回「台灣大贏」才最重要。

對於賴清德將於9日舉辦「壯大台灣」競選車隊掃街拜票是否參加？黃偉哲表示，賴的競選車隊全台遊行掃一圈，應該會經過台南市區，由於端午連假的週日公務行程很多，「來得及的話，我會跟一般民眾一樣站在路邊揮手致意」，樂見競選車隊掃街拜票展現民主風範。

黃偉哲說，距離民進黨總統初選民調只剩下這3天，雙方陣營努力最後衝刺，維持君子風度最重要，「誰破壞了君子之爭，失去的票就會比增加的票多」，尤其民進黨這場初選受到全國高度關注，民進黨全民支持者都在看，8日有政見辯論會，9日雙方有最後造勢，他都樂見其成，雙方多多加油鼓勵，共創雙贏、共創大贏最重要，「辦完初選要贏回台灣」。

據了解，前行政院長賴清德9日舉行「壯大台灣」車隊全台大遊行，預計當日首站高雄出發，台南遊行路線經南萣橋至灣裡萬年殿參拜後，大約下午1時40分大會師出發，市區經喜樹路、明興路、金華路、成功路、西門路等往台1線前進，希望營造團結堅定支持力量，訴求2020總統大選就是「反對併吞、反對一國兩制、反對和平協議」，才能繼續維護自由民主人權的生活。

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