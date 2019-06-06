美中考卷妙喻！柯P：國民黨候選人作弊 恐被取消考試資格

2019-06-06 23:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受電視專訪，談到怎麼看藍綠候選人在美國、中國可以拿幾分時，柯文哲說，其實考卷題目一樣，只是答案不同，他認為，總統蔡英文是單科拿高分，國民黨候選人可能會因為涉嫌作弊，而被取消考試資格。

柯文哲曾說自己是「中國可忍受」、「美國可接受」，還曾說自己在美國考65分、中國考55分。他今晚接受台視新聞專訪時說，其實美中的考卷題目一樣，但答案不一樣，除非見人說人話，見鬼說鬼話，否則怎麼可能會高分？

至於其他藍綠候選人的分數，柯文哲說，他們都是單科可以考很高分，像是總統蔡英文在美國可以考80分以上，中國那邊就被當掉；而國民黨兩位候選人（指高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘）會在相同考卷寫不同答案，他們一直有這問題，「國民黨恐怕會被取消考試資格」，因為涉嫌作弊。

柯文哲強調，自己不管在哪個位置，答案都不會改變，也不會在相同考卷，寫不同答案，因為他認為要誠實。

他重申，美中對抗就是未來15年的世界局勢，但這非亞太之福，也不是世界之福，有個和平、穩定發展的全球化秩序，對世界上任何國家都是好的，但美中大戰打下去，人人倒楣。

柯文哲也談到，大家常常在講兩岸關係，但其實哪有什麼兩岸關係？只有中美對抗下的台灣問題，所以，自己主張「親美友中」，和美國維持友好關係，卻也不必因此對中國大陸惡言相向。

柯文哲直言，自己比較擔心是台灣政治人物利用美中對抗局面，拉高統獨對抗的議題，以謀取政黨、個人利益，這反而有損台灣整體利益，所以，自己不太贊成「台灣每次選舉，統獨議題就會被挑起」，這也是過去20年台灣在內政上內耗、空轉，但只要人民福祉當第一順位，可以避免很多爭議。

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